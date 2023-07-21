油價盤中上漲約1％創一周新高。布蘭特報80.4美元，收盤能否守住80美元成為焦點，7月來累漲7.6％。西德州報76.3美元，一周來已站穩75美元水準，7月來累漲8.4％。

澳盛銀行報告指出，沙烏地阿拉伯7月初決定把其每天自願減產100萬桶原油措施延長至8月，和俄羅斯8月也每天減少50萬桶原油出口等，已帶動油價7月期間走高，美國庫存下降正反映出目前油市供應緊張。

能源資訊局（EIA）19日公布，截至14日止一周美國原庫存下降逾70萬桶，因原油出口增加和煉油廠設備使用率上升等因素造成。

中國近期數據疲弱，尤其第二季國內生產毛額（GDP）年增6.3％，增幅低於市場預估7.3％，讓人擔心全年增幅可能低於政府目標5％。中國為此21日宣布多項振興計劃，提振汽車等銷售來刺激經濟。

石油經紀商PVM分析師埃文斯（John Evans）說，雖然中國仍未透露詳細的振興內容，但外界看好中國汽車銷售成長能增加能源需求而有利油價走高。

美國、歐元區和英國6月通膨率均持續下降，讓人看好通膨壓力減輕後，有助歐美經濟前景好轉而增加能源需求，也是帶動油價走高的利多因素之一。