「大陸第一小生」黃曉明長相英俊、談吐不俗，散發出成熟男人的魅力，與女星Angelababy(楊穎)2021年結束夫妻關係後，雖傳有緋聞但仍未獲得證實。最近他與兒子「小海綿」一同現身機場，吸引代拍搶拍，小孩的正臉照隨即曝光，讓粉絲們非常氣憤。

黃曉明最近以一身休閒打扮與兒子現身上海虹橋機場，可見6歲的兒子候機時閒來無事，趴在粉紅色行李箱上轉圈圈，後來還用行李箱在機場滑行，他則為了安全起見一直守在旁邊，不時輕碰兒子的頭，父子互動親暱，讓粉絲看了頗感溫馨。

不過由於黃曉明父子此行非公開行程，加上他本來就極注重隱私，多次叮嚀代拍務必打馬賽克，卻被當成耳邊風，網路流傳多支曝光「小海綿」長相的影片，引燃粉絲怒火，寫下：「黃曉明個性好，換別人早就趕走代拍了」、「這是私人行程，還PO上網，只會搶新聞」、「沒打馬賽克的，摸摸自己的良心吧！」、

事實上，黃曉明跟Angelababy過去曬娃均會避開臉部，出門也會把他包得緊緊的，過去小孩還不到1歲時，港媒曝光他的長相，讓黃曉明難得動怒，表示家人跟小孩是唯一底線，怒嗆：「我跟你死嗑到底！再能忍的人也有爆發的時候！」，隨後冷靜過後，再度發另一篇文，表示兒子並非公眾人物，希望給他不要被過度關注的成長環境，懇求任何人如果拍到兒子，不要露出全臉。