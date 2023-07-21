炎炎夏日，民眾最擔心的就是停電，然而由於政府電力政策錯誤，缺電的陰影一直揮之不去，即使已經入夜也是一樣。台電網站顯示，目前大潭發電廠各機組的發電功率低得不尋常，都在5成以下；而民營海湖燃氣電廠更是完全停擺，2部機組發電量都是零。

核四退休廠長王伯輝表示，他看到大潭電廠發電量出現下降就感到古怪，再看到海湖電廠都沒有發電，那一定是天然氣管線出問題了。就他的瞭解，目前是減壓4成給氣，海湖電廠就沒有分配到。

以往大潭電廠的各機組發電量都在8成以上，7月21日晚間都不到5成。(圖/台電官網)

海湖電廠1、2號都沒有運輚，這相當奇怪。(圖/台電官網)

水力發電也在7月21日晚間加足馬力，曾文水庫如今蓄水量只有19%，也在努力放水發電。(圖/台電)

供電吃緊也反映在水力發電上，雖然這陣子有午後對流雨，補注了水庫不少水量，但是「台灣第一大水庫」曾文水庫的儲水還是僅有14.9%，應該是涓滴珍貴，然而在今天晚上也是努力發電，功率在89%左右。

台電網站還看到，核2廠的Gas1緊急輕油發電機與核三廠的Gas1、Gas2緊急輕油發電機都在運轉，也從另一方面顯示目前供電吃緊，這Gas發電機是核電廠在臨時停機時，用於持續反應爐冷卻水循環的，竟然也在今天晚上加足馬力補上發電。

目前台灣的電力供應，就像個吊著重物的細線，隨時有崩斷的風險。即使今天晚上沒有發生大停電，但是這必然是辛苦的第一線工作人員，在大家看不到的地方，在努力搶修以及各種「擠電」。然而手握決策權的政府高官，卻還是認為自己的「非核、增氣」是個好主意，換言之，只要沒有再發生大停電，錯誤能政策就不會停。