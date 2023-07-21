快找發票！民國112年5、6月期統一發票將於25日開獎，但上一期的千萬特別獎卻還有人至今尚未領取，財政部21日提醒，今年3~4月間到南投縣信義鄉統一超商花62元購物的朋友，正是上期消費金額最低的千萬特獎得獎者，因至今尚未前往領取獎金，此訊息一出也掀起信義鄉親狂找發票運動，每個人都希望自己是那個一夕成千萬富翁的幸運兒！

民國112年5、6月期統一發票將於25日開獎，財政部今天提醒，仍在兌領期限內的3、4月特別獎及特獎中獎發票，還各有4張及7張未領獎，提醒民眾趕在今年9月5日前完成兌領，別成過路財神。

財政部進一步指出，截至目前為止，3、4月期未領的特別獎（獎金1000萬元）共有4張發票，其中消費金額最低者，是在南投縣信義鄉明德村玉山路上的統一超商開出，消費者只花62元購買食品等商品就重千萬大獎；次低者則是開在高雄市岡山區山隆加油站，民眾花100元加油就變成千萬富翁幸運兒。

「好希望是我得獎！」家住在南投縣信義鄉望鄉的金小姐說，這家位在明德村路上的「小七」，其實就是進入信義鄉公所前必經的超商，是她跟很多鄉民購物常去的地方，但大家去超商買東西會拿發票卻都沒有習慣去對獎。

她說，今天大家一看到新聞報導，說信義鄉公所前的小七有人買東西中千萬大獎，「立刻掀起一陣「翻找發票潮」，大家都希望自己是那個中獎的幸運兒，「我也要趕快再找找家裡發票，還有沒有3、4月沒有對到的？那下周我就可以不必上班了！」