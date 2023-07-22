俄羅斯今天連續第4日攻擊烏克蘭港口及糧食出口設施，並在黑海進行扣押違規船舶的演習。西方領導人指出，俄國透過糧食危機威脅全球，試圖擺脫制裁。
路透社報導，烏克蘭敖德薩（Odesa）地區行政首長基佩爾（Oleg Kiper）在通訊應用程式Telegram發文表示：「不幸的是，敖德薩地區一家農業公司的穀物碼頭受到攻擊。敵方摧毀了100噸豌豆和20噸大麥。」
基佩爾表示，有2人受傷，根據官員通報，在烏克蘭其他受俄軍空襲的地區，有7人喪生。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1120721
俄羅斯今天連續第4日攻擊烏克蘭港口及糧食出口設施，並在黑海進行扣押違規船舶的演習。西方領導人指出，俄國透過糧食危機威脅全球，試圖擺脫制裁。
路透社報導，烏克蘭敖德薩（Odesa）地區行政首長基佩爾（Oleg Kiper）在通訊應用程式Telegram發文表示：「不幸的是，敖德薩地區一家農業公司的穀物碼頭受到攻擊。敵方摧毀了100噸豌豆和20噸大麥。」
基佩爾表示，有2人受傷，根據官員通報，在烏克蘭其他受俄軍空襲的地區，有7人喪生。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1120721
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。