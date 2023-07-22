俄羅斯今天連續第4日攻擊烏克蘭港口及糧食出口設施，並在黑海進行扣押違規船舶的演習。西方領導人指出，俄國透過糧食危機威脅全球，試圖擺脫制裁。

路透社報導，烏克蘭敖德薩（Odesa）地區行政首長基佩爾（Oleg Kiper）在通訊應用程式Telegram發文表示：「不幸的是，敖德薩地區一家農業公司的穀物碼頭受到攻擊。敵方摧毀了100噸豌豆和20噸大麥。」

基佩爾表示，有2人受傷，根據官員通報，在烏克蘭其他受俄軍空襲的地區，有7人喪生。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1120721