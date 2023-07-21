日本銷量第一眼鏡品牌JINS，延續2022年響應SDGs目標的超人氣活動「廢鏡新思」計畫，再次號召民眾一起回收廢棄眼鏡，共同推廣循環經濟理念，今年主軸更從環境友善擴大到動物平權，希望透過由廢棄眼鏡打造的大型裝置物「JINS動物友好樂園」，讓更多人關注動物、寵物的生存權利。

JINS動物友好樂園於即日起於台北市大稻埕貨櫃市集展出一個月，接著將前往台中、高雄進行巡展，持續致力倡導動物平權理念，期喚起人們更廣泛的道德關注。

JINS連續兩年舉辦廢棄眼鏡回收活動，吸引民眾響應加入，一共收到約2萬支廢棄眼鏡，數量對比去年成長25％，也代表更多民眾認同JINS的永續理念，JINS台灣總經理邱明琪指出，「廢鏡新思」是JINS的永續承諾與策略的一部分，未來也會持續落實企業社會責任，發揮正向影響力。

2023年適逢象徵活力與生機的兔年，不僅回收活動命名為「廢鏡新思 Round兔」，與民眾產生共鳴，更邀請卡娜赫拉的小動物們擔任動物守護天使，粉紅兔兔化身3公尺高氣球做號召，結合廢棄眼鏡所打造的旋轉木馬裝置台灣特有種動物石虎、藍鵲，還有一起等車的穿山甲、虎斑貓、保育類動物金線蛙，透過擬人化行為，傳達動物平權理念。