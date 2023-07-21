泰山經營權易主終於塵埃落定；攸關公司大小章等營運動用的負責人變更登記，21日接獲經濟部商業司核可負責人變更登記，正式展開新公司派由新任董事長劉偉龍所領軍的泰山企業，同時也解除因負責人變更所衍生的財務與業務營運風險。

劉偉龍在6月底股東會曾表示，未來泰山將積極展開公司治理檢視及改善，努力打造永續體質，克服各項挑戰，保持守護國民健康與食品安全的初心，打造優質食品，期待新團隊重整旗鼓，賦予70餘年老牌企業新生命。

而除了重振士氣，劉偉龍在入主泰山後，即對外宣稱，對舊公司派先前所為，包括全家股權出售、收購街口支付4成股權、配息4元股利等三案，強調「不該花的錢、不該賣的全部都要收回！」，首波董事會即開鍘將原配息4元更改為0.56元，並經股東會確認，緊接著全家股權處分、街口股權收購等，預計也將在計畫中，但他承認必須耗費不少時間進行翻案。

泰山在5月底股東臨時會改選董事，由股權過半的大股東龍邦拿下經營權，隨後並選出龍邦董事長劉偉龍為新任董事長，但原董事長詹景超堅持不承認，除了就股臨會改選提起法律訴訟，亦未交出公司大小章，新公司派從6月初新任董事長選出後即向經濟部提出公司負責人變更登記，但因前任董座拒絕簽名而遲遲無法過關，甚至因此連重大訊息都無法發出。

劉偉龍多次表示，由於公司變更登記卡關，業務的推展左支右絀，除了公司對外無法正常運作，包括向街口金融追回36億元的法律程序難以啟動，銀行的融資也完全卡關，恐面臨財務、業務難以為繼的危機。