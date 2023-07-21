富邦悍將21日以3比4不敵味全龍，中斷近期2連勝，先發投手肯特5局被敲7支安打、失3分僅1責失，主因是二壘手葉子霆發生要命失誤，他的情緒也受到影響，在換局時也與隊友發生口角，不過總教練丘昌榮強調，只是球員間的討論比較激烈一點而已。

肯特前4局無失分，但5局上1出局後李凱威、拿莫・伊漾、郭天信連續安打先掉1分，接著他讓劉基鴻擊出三壘方向滾地球夾殺三壘試圖回本壘的拿莫，化解大半危機，結果下一棒吉力吉撈・鞏冠敲出二壘方向滾地球，葉子霆卻發生「火車過山洞」的失誤，讓龍隊一口氣跑回2分逆轉。

談到葉子霆的失誤，丘總坦言那是顆簡單的滾地球，但可能是因為那顆球滾動表較慢，「他等太久、手套拉太快，守備教練有去安慰她，等一下也會再跟他討論。」而受到隊友守備失誤影響的肯特，最終僅投78球、5局就被換下場。

對於肯特情緒明顯受到影響，丘昌榮認為是因為他求好心切，導致場上動作比較激動一點。至於換局時富邦休息室就傳出飆罵聲，丘總直說：「沒事沒事，就是討論比較激烈一點，後來他也冷靜下來了。」

丘昌榮繼續說：「我覺得文化差異啦！有些時候你看大聯盟下來時也是會針對自己、隊友，文化差異也是會有。他在意的是輸贏，畢竟也是第一次到亞洲打球，中職也滿多這種的，我們看大聯盟下來也是有跟教練有蠻多討論的，在球賽過後、冷靜下來我覺得不是什麼問題。」