前高雄市長韓國瑜表態將出席723國民黨全代會，要跟總統參選人侯友宜大合體；侯友宜回應，很開心能並肩作戰。中天新聞針對「韓國瑜將出席全代會力挺，侯友宜︰很高興並肩作戰」進行街訪，有韓粉對此表示，「我就挺侯友宜，因為我是真正的韓粉，韓國瑜支持哪裡，我就支持哪裡」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》21日派出記者針對「韓國瑜將出席全代會力挺，侯友宜︰很高興並肩作戰」進行街訪，一位自稱韓粉的辣妹表示，「我就挺侯友宜，因為我是真正的韓粉，韓國瑜支持哪裡，我就支持哪裡，因為韓粉真的很多」。還有一位正妹說，「我還是覺得，如果不計前嫌釋出善意的話，應該可以」。

還有一位男生表示，「韓國瑜很多粉絲，這樣可以讓民調更上面一點，我很喜歡韓國瑜，我覺得他們兩個合作，韓國瑜的聲量，可以幫助國民黨的民調更上一層樓」。一位女生也說，「很好呀，代表他們氣氛很好，方向一致，他們的想法一樣，就不會裡面太多聲音、方向都不一樣」。

也有年輕人認為，「合作力量大」、「兩派人集中一起」、「應該民調會提升，畢竟心結解開，兩個人回到當初和睦的話，當然就是可以越來越好」、「檯面上的整合，還是蠻重要的，起碼看到，國民黨真的有在一起為了總統大選，做了一個妥協」。