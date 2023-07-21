人氣實況主「丁特」薛弘偉與遊戲橘子因《天堂M》紫布槓上互告，多次對簿公堂後，21日晚間士林地院判決後者賠償784萬元，消息曝光後，不少網友立刻湧入遊戲橘子臉書留言「普天同慶」，目前已遭過700則留言。
丁特控訴，遊戲橘子代理的《天堂M》紫布合成機率遠低於韓國原版，花費414萬購買藍鑽代幣，並直播公開製作過程，製作475次卻只有11個「紫布」，機率僅4.4%，比原版公告的10%低了超過一半，因而痛罵「黑橘」、「無良企業」、「有牌詐騙集團」、「坑殺台灣人」，遭遊戲橘子提告誹謗，本人也隨即反告並求償2070萬。21日士院認定遊戲橘子廣告不實，判決敗訴，須賠償丁特784萬元。
許多網友得知消息，隨即到遊戲橘子臉書粉專留言：「普天同慶」、「榮獲法院認證」、「恭喜特哥」、「正義必勝」、「誰快去wiki幫忙改一下資訊」、「清起來」，短短數小時已超過700則留言。
丁特本人則回應「小小解脫了」，並坦言判賠金額的確超乎自己預期。遊戲橘子則發聲明，澄清絕無廣告不實，對結果感到遺憾，會評估上訴。
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