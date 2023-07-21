類似美國SpaceX星鏈（Starlink）的競品，俄羅斯通信衛星系統「黎明-1」（Rassvet-1）已經順利進入低軌道並且成功運行，隸屬於IKS控股公司1440局公司（Bureau 1440）所研制的3顆俄國本國產低軌道通信衛星在成功從東方太空發射場（Kosmodrom Vostochny）成功發射，並且完成部署，雖然測試階段只有部署3顆，但傳輸速度已經足夠觀看高解析度的影片。
據1440公司公開聲明，6月27日「聯盟-2.1b號」運載火箭從東方太空發射場發射升空，它載有 1440 局研制和生產的「黎明-1」號信衛星，7月4日，這些衛星成功進入近地軌道，並且在本週五（21）順利完成部署。類似美國SpaceX星鏈（Starlink）的低軌道衛星通信系統「黎明-1」已經順利啟動，目前設備的數據傳輸速率為 12 Mbit/秒（大約1.5MB）網路延遲約為41毫秒（41ms）雖然在這一次測試任務的預期範圍內，並沒有特別要求確保高速傳輸的任務，但即便如此，也已經可以觀看高解析度格式的電影了。
該司表示下一階段就是開始量產，以及將數據傳輸速度提高到100 Mbit/秒（大約11 MB）以上。計畫目標是建立商業衛星寬頻網路服務，該服務將在低軌道上高速運行，並將延遲降到最低。預計將於2027年開始運行。
自2025年起，計劃每年向軌道發射10至12枚火箭，一枚火箭可攜帶約15顆衛星。預計2035年，總共將製造900多顆低軌道衛星並將其送入軌道。這些衛星將為俄羅斯各地的居民提供高速衛星互聯網接入服務。也計劃透過俄羅斯衛星向世界75個國家提供寬頻網路服務。
1440公司團隊中沙達耶夫（Maksut Shadaev）表示：「我與 1440 公司團隊有了近距離接觸，親自與許多工程師進行了交流。所有與我交談過的人的幹勁、專業精神和雄心壯志都讓我感到驚訝和欣喜。他們在談論最複雜的技術任務時，毫無疑問他們能夠做到，我衷心祝願他們完成所有計劃。。」
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