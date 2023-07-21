類似美國SpaceX星鏈（Starlink）的競品，俄羅斯通信衛星系統「黎明-1」（Rassvet-1）已經順利進入低軌道並且成功運行，隸屬於IKS控股公司1440局公司（Bureau 1440）所研制的3顆俄國本國產低軌道通信衛星在成功從東方太空發射場（Kosmodrom Vostochny）成功發射，並且完成部署，雖然測試階段只有部署3顆，但傳輸速度已經足夠觀看高解析度的影片。

Russian Starlink alternative "Рассвет-1" (Rassvet-1) was successfully tested and it worked. 4ms Ping is very impressive. The speed isn't amazing, but given it is made to share the internet with many people in very remote places that is good enough. Unlike Starlink, the Russian… pic.twitter.com/tpzSe23D51 — 🇷🇺General Surovikin 🖤💛🤍 (@_Surovikin_) July 20, 2023

據1440公司公開聲明，6月27日「聯盟-2.1b號」運載火箭從東方太空發射場發射升空，它載有 1440 局研制和生產的「黎明-1」號信衛星，7月4日，這些衛星成功進入近地軌道，並且在本週五（21）順利完成部署。類似美國SpaceX星鏈（Starlink）的低軌道衛星通信系統「黎明-1」已經順利啟動，目前設備的數據傳輸速率為 12 Mbit/秒（大約1.5MB）網路延遲約為41毫秒（41ms）雖然在這一次測試任務的預期範圍內，並沒有特別要求確保高速傳輸的任務，但即便如此，也已經可以觀看高解析度格式的電影了。

該司表示下一階段就是開始量產，以及將數據傳輸速度提高到100 Mbit/秒（大約11 MB）以上。計畫目標是建立商業衛星寬頻網路服務，該服務將在低軌道上高速運行，並將延遲降到最低。預計將於2027年開始運行。

自2025年起，計劃每年向軌道發射10至12枚火箭，一枚火箭可攜帶約15顆衛星。預計2035年，總共將製造900多顆低軌道衛星並將其送入軌道。這些衛星將為俄羅斯各地的居民提供高速衛星互聯網接入服務。也計劃透過俄羅斯衛星向世界75個國家提供寬頻網路服務。

1440公司團隊中沙達耶夫（Maksut Shadaev）表示：「我與 1440 公司團隊有了近距離接觸，親自與許多工程師進行了交流。所有與我交談過的人的幹勁、專業精神和雄心壯志都讓我感到驚訝和欣喜。他們在談論最複雜的技術任務時，毫無疑問他們能夠做到，我衷心祝願他們完成所有計劃。。」