隨著年齡增長，額頭、眼周冒出顯老的細紋，不少人花大錢打肉毒桿菌設法修補。然而有些小細紋可能並非老化所致。美國紐約大學醫學中心醫師提醒，皮膚小細紋往往起因於乾燥，所幸這種問題完全可以預防，只要攝取足夠水分，避免過度清潔，洗澡時間別拖太長，適當使用潤澤護膚品，就能防止皮膚脫水導致皺紋出現或加深。

英國《每日郵報》報導，皮膚脫水引發的細紋常見於一年之中某些特定時節，例如冬季，這個季節最常出現皮膚乾燥的情況。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）醫師史蒂文森（Mary Stevenson）說，皮膚乾燥時會出現脫水紋（dehydration lines），通常很細小。一般皺紋多半是長期因素所致，例如老化、接觸紫外線、吸菸、同樣的臉部表情經常重複。脫水紋屬於短期問題。兩種皺紋最大差別在於，一種是臉部休息狀態就存在的細紋，另一種則是偶爾出現的細紋。

皮膚脫水引起的脫水紋，與老化所至的皺紋不同。

導致皮膚缺水原因有好幾個，包括攝取水份不足、在寒冷環境待太久、過度清潔皮膚等等。史蒂文森表示，體內能用的水分都用於維持身體機能運作的時候，皮膚就會變得乾燥，很顯老。

光是攝取大量水分無法完全達到幫助皮膚保水的效果。史蒂文森建議，避免使用磨砂類的潔膚用品以防刺激皮膚；新冠肺炎爆發流行以來，不少人養成過度洗手的習慣，這對皮膚有害。

史蒂文森特別提醒，洗澡習慣也會影響皮膚健康。沖澡或泡澡時間均不宜過長，特別是用熱水洗澡的時候；洗澡後很多人把身體徹底擦乾，「這是一大錯誤，其實只要拍乾水分就好，有助皮膚留住一些水分」。適當使用保濕產品有助於滋潤皮膚，治療乾燥皮膚、濕疹的潤膚、保濕用品可收鎖水之效。此外，乳霜比乳液的滋潤效果更好。

美國明尼蘇達州梅約醫學中心（Mayo Clinic）指出，皮膚乾燥的其他症狀包括皮膚緊繃、粗糙、發癢、片狀剝落、脫皮、龜裂，皮膚龜裂時可能會流血。