另外，阿里年報披露，菜鳥集團CEO萬霖、國際數字商業集團CEO蔣凡已成為阿里合夥人，而阿里雲創始人王堅因年滿60歲須退任，已不在合夥人名單中。1985年出生的蔣凡在2019年曾升任阿里巴巴合夥人，但2020年爆出桃色新聞，遭取消合夥人身份。時隔3年後，蔣凡再度升任合夥人。

即將在9月10日卸任阿里巴巴首席執行官的張勇，發表任內最後一封「致股東的信」。張勇指出，2023年註定是阿里發展歷程中充滿標誌性意義的一年，這一次的組織變革，某種程度上在中國商業史上是一次並無前例的探索，一次超大規模組織敢為人先的實驗。他強調，市場是最好的試金石，時間自會證明它的價值。

投行摩根士丹利在今年5月發表報告指出，軟銀最新財報顯示其已大致完成沽售阿里巴巴持股。不過阿里年報指出，軟銀使用公司股份訂立的遠期合約，而軟銀控制著阿里巴巴少於10％的投票權。