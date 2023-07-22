看準體驗經濟旅遊潛力，台中福華大飯店特別結合台中舊城區歷史文化與特色商家，跨界推出「無藥而癒」療癒食旅專案，透過「城中散策」和「時代尋味」兩帖私房配方，讓民眾深度體驗台中這座摩登城市的過往風華，並從中獲得身心的滋補與力量!

疫情改變國人旅遊習慣，主打放慢腳步、放鬆身心，融入當地文化特色的深度慢旅受到青睞。順應趨勢，台中福華即日起至12月30日主打「旅行就是一種療癒」的「無藥而癒」療癒系住房專案（3,888元起），以不同視野角度帶外來遊客深度旅遊台中。

專案獨家贈送一份手繪散步地圖，同步推出專人導覽遊程，遊客可依據自己的時間、行程，挑選「城中散策—老醫館散步地圖」任一主題（「醫館內呷飯」、「巷弄內呷涼」、「體驗好所在」、「做伙迺醫館」），走訪全安堂、宮原眼科、青草街等座落台中舊城區的百年老醫館、街區藥材行等超夯景點。

若想再來點知性、深入的，可另外加購台灣中城再生文化協會限期開團的獨家行程「鈴蘭通上的老醫館」導覽體驗（1,580元起），在專業導覽員帶領解說下穿越時空，循著舊時老醫生日常漫步路線，走讀宮原眼科、端容眼科、宏信大藥局、1035 collab、永生蔘藥行、蔡內科、中央書局等知名歷史景點，並體驗手作日式甜點。

除了慢遊中城這帖放鬆身心的創意療方外，還可品嘗台中福華3F覓舍推出的「摩登珈琲屋」套餐，以1930年代昭和喫茶店、珈琲屋風格重新演繹的復古大人系美食，從舊城食藝復興中感受懷舊摩登的餐食氛圍。此外，還能享有優先預約復古旗袍、洋裝等換裝體驗，由台中在地文青古著品牌「莞洱Wanderer Vintage」與復古打版設計品牌「Telling 講話」特別贊助提供。

不僅如此，專案還提供台中多家必逛名店電子優惠券，包含「瓦庫燒肉」、「HAUSINC 1035」、「小麥過敏烘焙工作室」、「太陽餅博物館」，這些風格店家皆是舊醫館、老藥行空間活化的最佳例證，改裝後既保留老宅之美，也為歷史建築注入新靈魂，是近年到台中必訪的文化新據點。

即日起至8月26日止，3F覓舍化身為昭和時期的珈琲屋，推出「無藥而癒—摩登珈琲屋」主題餐飲，除了將當年時髦的生活元素直接搬進飯店，更是復刻日治時期最熱鬧的鈴蘭通商店街景、擺設別緻的古董裝飾，營造新舊交織的年代感，從時代尋味的玩食體驗，走進時光隧道，開啟對台中光榮時代的想像；3F覓舍7、8月周六晚間，推出限定「摩登之夜」餐飲體驗活動及現場歌手駐唱演出。

而精心設計的系列菜品，包含鮮嫩多汁的「炸牛菲力三明治、炸蝦沙拉」、「和風紅酒漢堡排」、「日式炒麵麵包」等滿滿年代感的和風洋食，就像坐上時光機回到昭和時期的喫茶店、珈琲屋用餐一般。