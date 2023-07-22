陽明交通大學新創立的半導體學系，預計在113學年開課，這個不同於半導體學院的教育系統，將如何因應當前半導體人才供不應求的問題？

解決台灣半導體人才供不應求的關鍵拼圖，正要一塊塊拼上！

SEMI國際半導體產業協會報告指出，2022年台灣半導體人才缺口平均每月3.5萬人。為了解決人才荒，目前除了台大、陽明交大、成功、清華四所大學成立半導體學院提供碩博士教育，還有台積電與多所大學開設半導體學程，以及多所科技大學與半導體廠合作的相關科系。

今年6月，陽明交通大學籌備數年的半導體學系拿到了教育部核准，籌備計畫主持人、陽明交通大學副校長李鎮宜說，這將是擴大半導體人才最關鍵一步，「向下扎根，擴大人才庫。」

研究型大學首見半導體學系

陽明交大的計畫，是以目前奈米學士班為基礎成立半導體學系，並分為奈米組、半導體組，「現階段每年招收60位學生，希望可以逐年增加到90位。」李鎮宜說明，從2020年開始跨系所討論，如今教育部核准後，明年8月1日新學期開始讓半導體學系正式運作，這也將成為台灣研究型大學中的第一個半導體學系。

事實上，陽明交大半導體學系的成立，背後是近3年來在台灣半導體教育發展上未能擴大人才培育的問題。李鎮宜解釋，儘管台灣已有四所大學成立半導體學院培育碩博士，但受限大學部向上供應的學生數有限，改善半導體人才缺乏的情況仍不夠理想。

李鎮宜以陽明交大電子所固態組為例，這個領域偏重製程研究，「陽明交大自己的學生，徵選的時候開出30個名額，結果沒有任何一人報名。」未受自家學生青睞，李鎮宜解讀是出於產業薪資的差異，特別是晶片設計高於半導體製造產業，讓學生更偏好選擇其他領域。

「過去幾年，AI（人工智慧）相當熱門，我們也看到電子電機的學生往那個領域走。」李鎮宜這句話背後，是半導體製造領域從30年前還是電子電機學生最看重的發展方向，如今卻漸漸不得學生青睞。前身為交通大學電子工程所，始終是台灣半導體產業教育重鎮、更曾培育出台積電總裁魏哲家的陽明交大電子所，開始思考如何改變。

改變的起點，從2020年逐步展開。「我（2022年）12月1日接下院長前，大家就開始在討論。」陽明交大電機學院院長王蒞君回憶，最初的討論重點，就是要吸引學生回到半導體製造這個核心上。

課程側重實務 延伸未來應用

「半導體（知識）是從物理、化學到電路設計環環相扣的。」王蒞君觀察，從最基礎的固態物理，透過物理定律製造晶片、提供軟體甚至AI的應用，「這就需要從基礎物理、數學培養。」李鎮宜進一步說明，在扎根基礎的同時，半導體學系也要延伸到未來應用，「比方說量子科學，我們規畫的課程有很多未來科技的項目。」

規畫的另一個重點，是讓教學更聚焦。李鎮宜透過量子元件的課程說明，「從三奈米到原子層級，量子效應要怎麼克服？相關材料要怎麼調整？」他解釋，有別於傳統電子電機廣泛的理論課程，半導體學系有其側重的教育內容，「四年會非常扎實，等學生進入研究所便能培養成高階半導體人才。」