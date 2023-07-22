根據《財訊》報導，近年電動車銷售量呈現跳躍式攀升，充電需求也將大幅成長，日前Noodoe公司獲得美國電動車充電站營運商之一的ABM結盟，同時戰略投資Noodoe；未來ABM旗下的電動車充電站，將逐步採用Noodoe EV OS作業系統，攜手拓展北美電動車充電市場。

Noodoe的前身是台灣拓連科技公司，主要業務是充電作業系統開發商，提供電動車充電站作業系統與充電裝置模組。董事長王景弘指出，由於公司放眼全球市場，計畫到美國那斯達克掛牌，因此重新調整組織架構，以Noodoe Group在美國註冊，拓連則成為台灣分公司。

掃描QR扣付款 簡化流程

《財訊》分析，而ABM是美國最大的基礎設施管理商，包括清潔、管理、保安、空調管理、能源配置都是它的業務，旗下管理設施涵蓋國際機場、政府部門及辦公大樓等，客戶包括紐約甘迺迪國際機場、微軟、谷歌。

目前ABM運用管理超過全球2000處停車場的優勢，成功跨足電動車充電站的經營，已擁有超過28000個充電站，可說是美國最大的電動車充電站營運商（Charge Point Operator， CPO）之一。這次與ABM的合作，可說是Noodoe的重要里程碑，惟王景弘對於雙方合作細節三緘其口。

根據《財訊》報導，王景弘直言：「我們能帶給消費者流暢的使用體驗。」舉例來說，許多車主開著電動車去充電站充電，通常都要下載對應的App，因為增加App下載次數，對於營運商來說是最直接看到收益的方式；但是隨著各種App數量太多，管理起來麻煩，因此Noodoe EV OS主打只要掃描QR code就可以自由選擇付款方式，不用下載App也不用入會，簡單省時。

不僅對使用者友善，對充電站營運商客戶來說，Noodoe也透過自動化營運管理，可以大幅減少營運成本。

王景弘對《財訊》報導表示，Noodoe有一個客戶EVCS，旗下充電站營運範圍橫跨美國洛杉磯到西雅圖，幅員遼闊再加上美國工資是很高的，每次維修保養都費時費力；而Noodoe的系統會24小時自動巡視旗下充電樁，發現有軟體異常系統就會自動修復，如果發現硬體上的異常再通知營運商，這樣可以幫助營運商隨時掌控旗下充電樁的狀況。

Noodoe也可以依照營運商的特殊形態，推出不同的系統模組。「現在去飯店住宿，提供免費Wi-Fi已經是飯店的必備服務，房客會取得臨時性的免費Wi-Fi帳號及密碼，在退房時就失效了。」王景弘表示，未來電動車充電服務也將如同Wi-Fi一樣，變成飯店必備服務，這時候飯店就可以運用Noodoe系統管理不同種類的客人，並給予不同優惠等級的帳號密碼讓顧客使用。