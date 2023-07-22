德國福斯新款ID.3電動車在大陸的售價賣得比德國便宜很多，引爆德國車主怒火。同一款車為何在兩國出現高達2.5歐元（約台幣87萬元）的驚人價差，有二大原因，一是大陸市場具有生產成本優勢，價格相對低廉；再者大陸汽車市場削價競爭激烈，福斯不得不跟進降價。

第一財經報導，在德國最新款ID.3售價為4萬歐元（約台幣139萬元），中國大陸售價約1.5萬歐元（約台幣52萬元），兩者破天荒價差引來德國消費者不滿。

不僅是ID.3，福斯汽車旗下其他電動車在大陸售價也大幅低於德國。德國福斯汽車官網顯示，ID4純淨版起售價為4萬歐元（約台幣139萬元），ID4pro版起售價為4.6萬歐元（約台幣172萬元），GTX版本售價為5.3萬歐元（約台幣184萬元）。

報導指出，福斯汽車發言人接受德媒訪問時表示，兩地之所以存在價格差異有多種因素造成，一、中國大陸市場具有生產成本優勢；二、該車型所有供應商均來自中國，較短的運輸路線和較低的生產成本，使得銷售價格更加低廉；三、特斯拉、比亞迪等車廠在大陸市場引爆價格戰，福斯汽車也不得不跟進降價。

據大陸乘聯會數據顯示，今年1至5月，ID.3車型銷量為達1.18萬輛，月均銷量僅約2370輛。與大陸新能源車企的電動車產品相比，有較大銷量差距。

多家機構指出，相較於歐美市場，大陸電動車供應鏈、電動車企的生產節奏都具備領先優勢，其核心零組件已形成規模效應，因此能降低成本。特斯拉在大陸當地製造後售價大幅降低，也因此快速占領市場。