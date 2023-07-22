性感女神鍾麗緹以混血美艷外型紅遍全亞洲，也是許多人的女神，她經歷3段婚姻，與2名前夫生下的3個女兒，都越長越漂亮，不僅大女兒Yasmine（張敏鈞）拿過選美亞軍，最近小女兒考拉（Cayla，張凱琳）與二女兒Jaden（張思捷）在抖音跳舞影片也引起熱議，考拉超逆天顏值讓眾人狂讚能立刻出道。

考拉先前曾與鍾麗緹現任丈夫張倫碩一起登上親子真人秀節目《爸爸去哪兒4》，當時年僅6歲的考拉甜美外貌就掀起觀眾討論；最近考拉與Jaden在抖音分享一起跳舞影片，13歲的考拉顏值更逆天，被大讚完美複製媽媽女神基因。

最近考拉（Cayla，張凱琳，圖白衣）與Jaden（張思捷，圖黑衣）在抖音跳舞影片也引起熱議，考拉超逆天顏值讓眾人狂讚能立刻出道。（圖／摘自cayla”考拉抖音）

網友們除了讚嘆考拉越來越逆天的美貌，也注意到Jaden清純又可愛的樣子，忍不住留言讚嘆，「永遠不要懷疑鍾麗緹的基因」、「兩種風格，都是美人」、「姊妹身高都超過165，太犯規了」、「鍾麗緹3個女兒都美到逆天耶，基因真誇張」。

鍾麗緹因真人秀節目《如果愛》與男星張倫碩日久生情，大方公開戀情後，2016年兩人舉辦婚禮，隔年更宣布讓3個女兒改姓張。在張倫碩之前鍾麗緹曾有2段婚姻，1998年與Glen Ross結婚並生下大女兒Yasmine Ross，2002年離婚；2004年公開與台灣音樂製作人嚴錚結婚，婚後生下Jaden與Cayla，但2011年傳出結束婚姻關係。