2024大選備受各界關注，其中國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的民調近期老是居第三，讓藍營基層很焦慮；而前高雄市長韓國瑜也曾點名，這次總統大選國民黨面臨5個敵人，無論派出誰都很難選。相關報導引發網友熱議，有人更加碼點名，國民黨最大的敵人，是黨主席朱立倫。

國民黨台北市立委參選人、市議員游淑慧20日在中天政論節目《大新聞大爆卦》透露，她4月時曾問過韓國瑜對2024大選的看法，韓當時表示，國民黨提名誰他就一定支持誰，但也提到，國民黨無論誰出來都很難選，因為面臨了美國、日本、對岸動作、民進黨以及國民黨自己等5個敵人。游淑慧感嘆，目前國民黨最大的敵人就是自己，這讓多年來的支持者都非常難過。

相關報導20日轉傳至入口網站《Yahoo》後引發網友熱議，他們表示，「國民黨最大敵人是朱立倫」、「每到總統大選，國民黨都會自行啟動自毀程式」、「一意孤行是最大最大的對手」、「要求你們辦一場光明正大的初選不要，非得搞黑箱，朱以為自己是誰？ 國民黨被你搞死」、「個人認為，藍營最大敵人是一盤散沙、內鬥內行的國民黨」。