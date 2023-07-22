被譽為「最美里長」的新北市永和區里長陳紫渝日前被拍到與轄區的涂姓員警在車內互動親密，還直奔旅館開房間2小時，後來陳紫渝也大方認愛，表示：「我很小心呵護這段得來不易的感情」，並希望外界給予空間，引起外界熱議，不過隨著男方背景陸續被曝光，涂姓員警IG頭像轉為全黑圖，還吐出一段話，讓外界摸不著頭緒。

據悉，陳紫渝的男友現年26歲，外型帥氣、性格外向，從警3年間工作態度認真，目前任職於新北市秀朗派出所，恰好是陳紫渝的服務地區，因此在執行選舉勤務時結識，進而於今年5月底交往，消息曝光後引起熱烈的討論，陳紫渝則在臉書跟IG認愛，坦言周圍親友很清楚她對感情的事相當謹慎，因此很小心呵護這段得來不易的感情，希望外界多多祝福、給予相處的空間。

不過由於陳紫渝的爸爸家教甚嚴，傳出爸爸其實不太高興的消息，連陳紫渝也說第一時間不曉得如何跟家人解釋，對此，爸爸21日下午發聲回應，坦言不想浪費社會資源，因此本不願多說什麼，然而見到女兒的私領域被攤在大眾面前，又必須面對各種對女性的不尊重與謾罵，心痛地說：「天下父母心，作為父親的我有多心疼多沉重」，並說道：「無論是女性或男性，同樣都值得被用心且善意的對待。」而做為當事人之一的涂姓員警這些天突然成為話題人物，今日則無預警把IG頭像改為全黑圖，同時在個人簡介寫下：「所有的安排，都是最好的安排。」