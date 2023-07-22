賴清德日前在競選活動中稱「台灣總統可以走入白宮」，國民黨立委鄭麗文認為，他講的第一天「我就說他完蛋了」，「我認為他很難救了、很難翻身」。

賴清德日前在競選活動中聲稱，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，《金融時報》報導表示，美方官員要求台灣政府澄清「走入白宮」的言論。不過，賴清德競選辦公室發言人陳世凱回應，美方高層並沒有為此向副總統賴清德團隊提出關切。外交部發言人劉永健也表示，美國行政部門資深官員已正式否認曾向賴副總統團隊表達關切。

鄭麗文21日在《觀點—尹乃菁時間》表示，賴清德最糟糕的就是，從頭到尾就是要向美國「交心表態」，問題是抓不到重點，也不知道美國想聽什麼、不想聽什麼。

鄭麗文認為，賴清德以為把「台獨」二字下架就沒事了，可是又搞不清楚美國真正的想法，講這種完全沒有常識的話，這點輸蔡英文輸太多了！

國民黨不分區立委鄭麗文。（資料照）

鄭麗文直言，怎麼會踩紅線還完全無自覺，還洋洋得意覺得自己很會講話，他講的第一天「我就說他完蛋了」，美國人應該給會他打一個很大的「叉」！

鄭麗文分析，美國就是一中政策，不管哪一個黨、哪一個人都一樣，幾十年來都是一中政策，公開講過多少次反台獨。賴清德說要「台灣總統走入白宮」，這不是超級無敵「二百五」？

鄭麗文批賴，在這種重大議題上，是不可以犯錯的，犯完錯再來道歉？不可能，「我認為他很難救了、很難翻身」，當年《金融時報》是9月報導打臉蔡英文以確保馬英九2012年連任，而現在才7月！