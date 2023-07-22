美食外送越來越興盛，但奧客的要求也越來越離譜。一名外送員在臉書社團分享自己經歷，客人不但點了2000cc的水三罐，還要求他搬上10樓，溝通過程中看到客人吐出一句話，立刻決定棄單。

男網友在「爆廢公社公開版」發文表示，凌晨接到一張訂單，客人訂了3瓶2公升的水和餐點，卻在備註欄表示「電梯故障」，要求他把餐點搬到10樓。

外送員跟客人溝通，希望對方能下到5樓取餐，卻被拒絕，還強硬表示「現金放在門口」，讓他理智斷線直接棄單。(圖／爆廢公社公開版)

原PO表示，自己平常爬5、6樓沒問題，但要他扛著6公升的水爬10樓實在辦不到，便跟對方溝通「各爬一半」，希望客人可以下到5樓來取餐，未料客人直接回沒有辦法，接著補一句「我現金放在10樓門口」。原PO看到當場理智斷線，決定棄單，「希望你在早餐前可以吃到消夜」。

網友看完也火大：「電梯故障點6公升的水還要人爬10樓，根本故意的」、「3桶水加上餐點，這是整人吧」、「要人爬10樓就小費給多點啊」、「支持外送員，這種奧客就該教訓」。