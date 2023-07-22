民進黨2024總統參選人、黨主席賴清德的「走入白宮說」引發爭議。在傳出賴是在10日出席「全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會座談會」時，順著後援會總召集人陳燕飛說的「白宮」與「中南海」，才回應提到「走入白宮」，因此對成為焦點感到震驚。不過國民黨立委賴士葆舉陳水扁、謝長廷參選總統的情形為例，質疑民進黨向來把選戰延伸到境外，尤其賴清德的「台獨工作者」人設鮮明，大膽提出走進白宮之說，2024如果當選，真會讓人不寒而慄。

賴士葆在臉書發文表示，蔡政府動輒指控的外勢力來影響台灣的選戰，殊不知民進黨 一向蓄意將選戰延伸到境外。舉個例子來說，過去陳水扁說「馬英九的香港腳當然是走香港路」，言下之意就是選陳水扁就是愛台灣，選擇馬英九就是賣台；後來的「土狗和貴賓狗之戰」同樣暗喻，陳水扁就是本土的土狗，馬英九是外來嬌貴的貴賓狗。2008年，謝長廷競選總統喊出「查甫找無工，查某找無尪，囝仔要到黑龍江」，意即通過ECFA，年輕人都會被發配到邊疆，真的是很天才的順口溜。

賴士葆說，這回賴清德「走入白宮」說，台灣人民真是不寒而慄，賴清德也震驚後續的媒體效應，解釋說當天是順應後援會召集人的話。其實現在狗尾續貂、還原現場也無法脫身了，因為賴清德精確地將之延伸到「台灣總統可以走入白宮，我們追求的政治目標就達到了。」在同溫層的支持鄉親面前比較沒有設防、沒有戒心，所以說出心中的想法，不是口誤、更非二手傳播，大膽的賭注，讓人嘆為觀止。

賴士葆強調，總統是掌舵的舵手，人民在質疑到底要把台灣帶到哪裡？賴清德所謂追求政治達標是走進白宮，這是要把台灣變成美國的一個州？還是要與美國完成建交？目前在美國還是遵守一中政策的時候，提出如此前瞻跳脫台海紅線的思考，有否想過如果成真，會否引發致命的政治與軍事效應？賴清德的台獨工作者人設鮮明，現在大膽地提出要走進白宮之說，如果當選總統，真會讓人不寒而慄。