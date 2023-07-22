女星黃雨欣曾是跆拳道國手，後來轉戰演藝圈，出演《天下父母心》、《世間情》、《家和萬事興》等多部八點檔，是不少觀眾的熟面孔，2015年嫁給劉聰達後逐漸把重心放在家庭，最近她帶小孩搭計程車回家，卻遇上一場驚魂記，整整被計程車司機傳教20分鐘，在內心留下陰影。

黃雨欣表示20日帶小孩回台北老家搭計程車，一上車，司機便邀請她讓小孩看經書或讀經，接著把收音機的傳道節目音量轉大，接著分享老婆已在10年過世，並勸說人平時就要多修煉，以替下輩子修好緣等等，見此景象，由於對宗教保持尊重態度，便一直禮貌聽著，沒想到才回第一句話：「這樣想，人生會不會太苦了！」，竟徹底惹毛對方。

黃雨欣轉述車內情況，表示看得出司機的情緒起伏頗大，甚至罵她不知好歹、努力要救人，還不專心聽等難聽字眼，結果返家的20分鐘車程全被用來傳教，她也不敢多說一句話，只想著讓小孩平安到家，不過後來回想此事，認為應更冷靜應對，除了找理由下車之外，也要記下車牌號碼，讓司機接受相關治療。

黃雨欣坦言這件事害她驚魂未定，大呼：「很多事大家都覺得沒出事就好，但留下的陰影和擔心別人的心情卻是最大的傷害」，文章一出，有網友表示司機經歷喪妻之痛，本想將心靈寄託於宗教，卻被客人質疑，內心並不好受，建議黃雨欣傾聽安慰即可，對此，黃雨欣大方接受網友意見，表示謝謝網友讓自己明白回答可能讓人不舒服，但她強調貼文的重點為司機的精神狀態不適合開車：「如果一句話就會刺激到他，如果在車水馬龍中他重踩油門呢？」

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