法新社報導，保加利亞國會以148票贊成、52票反對通過這項決議，將運交裝甲運兵車以及武器和備件給烏克蘭。

保加利亞於1980年代購買各種型號的蘇聯製BTR運兵車，但從未使用。

保加利亞國會指出，「保加利亞不再需要這些軍備，但在俄羅斯無理且無端侵略下，這些軍備卻能對戰爭中保衛國家獨立和領土完整的烏克蘭提供重要援助。」

保加利亞是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國，擁有烏克蘭想要的大量蘇聯式武器庫存。

然而，保加利亞在歷史和文化上與莫斯科非常接近，迄今對於軍援烏克蘭，內部意見一直嚴重分歧。

到目前為止，保加利亞僅軍援過基輔一次，主要是供應防彈衣和頭盔。

友好歐盟的保加利亞政府6月初執政後，現在準備二度軍援烏克蘭，據報包括砲彈和武器，但尚未證實內容細節。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早曾訪問保加利亞首都索菲亞（Sofia）請求援助。