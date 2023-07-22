氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

周末雨彈來襲！對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今(22)日凌晨針對苗栗、台中、雲林發布大雨特報。另「杜蘇芮」預估周日(23日)強度增強轉中颱，依然會侵襲台灣，且「全台都有份」對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「強度不可小覷」。

據氣象局預報，今日對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義縣及臺南市已有局部豪雨發生；今(22)日苗栗、臺中及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

「杜蘇芮」預估周日(23日)強度增強轉中颱，氣象局表示最快下周一(24日)晚上到下周二(25日)清晨發布海警。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「強度不可小覷」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」21日晚間表示，根據氣象局最新預測路徑顯示，預估杜蘇芮依然會侵襲台灣，且「全台都有份」，「抵達台灣附近時至少是中颱前段班，強度不可小覷」

根據氣象預報員趙竑預報，輕颱杜蘇芮將朝西移動，下周日逐漸轉北，有機會增強為中度颱風，屆時是觀測路徑的關鍵時機，北轉角度將影響接近台灣的程度，同時也影響後期台灣的天氣變化。預估周二（7/25）受到外圍環流影響，各地降雨率提升，周三到周五（7/26~7/28）颱風最靠近台灣，東半部雨勢較強。