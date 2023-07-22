昨晚全台驚險躲過再一次815大停電！台電半夜聲明，週五(21日)晚間8時20分，因為中油台中天然氣接收站(二接)供氣能力下降，造成大潭電廠與民營海湖電廠共少掉340萬瓩電力，台電緊急動用可用水力機組救援，並把核電廠、火力電廠內的緊急備用氣渦輪機全開，幸運是當時已過晚間用電尖峰時間，需求下降，動用所有手段後，讓備轉容量率拉回到15％，度過一場限電危機。

2017年的815大停電，就是中油大潭天然氣計量站出問題，缺氣導致大潭6部機組跳脫，電力系統自我保護啟動卸載，造成592萬戶輪流停電。

這次中油又因不明原因，突然在晚間通知台電台中接收站減少供氣，事發前備轉容量率約13％，以晚間9點用電負載少於3000萬瓩來說，340萬瓩相當少掉11％以上備轉容量，等於供電燈號應該要進入「限電警戒」紅燈。

台電此時緊急成立應變小組，因應供氣短少，立刻讓大潭電廠減少發電約250萬瓩，另民營海湖電廠也解聯90萬瓩，總計少掉340萬瓩。為此立即調度水力機組與抽蓄機組運轉供電，慣常水力增加40萬瓩、抽蓄增加70萬瓩，合計110萬瓩應援。

但大潭及海湖電廠減發，造成北部供電能力下降，為維持區域供電平衡，避免跨區輸送電力潮流過多，台電同時讓北部地區的協和升載55萬瓩，並啟動核二氣渦輪機組。中部地區啟動台中氣渦輪機組，南部地區大林6號機升載30萬瓩及核三氣渦輪機組。採取南電中送、中電北送的區域電力調度機制。

除啟動所有緊急機組調度應變之外，要慶幸的是，事故發生時夜尖峰已過，有比較大的餘裕度。台電表示，由於負載持續降低，過程中備轉容量率維持在15％以上，供電系統維持穩定。

台中接收站也自晚間9時30分起供氣逐步提升，電力系統才恢復正常，躲過了一場驚險的大停電危機。