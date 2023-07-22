台片《我和我的賽車老爸》近日再度公開共同演出陣容，透過林家佑、潘君侖在片中的賽車隊友情誼，孫綻的樂天與正能量，以及田士廣陰鬱且深藏不露的耍狠使詐，呈現出4位新生代男神們的不同樣貌，同樣都展現出強烈的存在感，使電影更加豐富多彩，備受觀眾期待。

電影一開始，就得以看到潘君侖與林家佑帥氣現身，2人分飾長大後的男主角「宇冬」的車隊好友「Kenji」與「小中」，將在片中與李玉璽、涂善存一起比拼多場拉力賽事，也是開啟全片故事的連結性人物。尤其潘君侖、林家佑、涂善存3人近期在節目《全明星運動會》中，都隸屬於錢薇娟領軍的同一籃隊，彼此本來就頗為熟識，林家佑表示：「我們的感情剛好也貼近角色關係，演出現場氣氛如預料中非常愉快。」尤其林家佑透露從小自家就在經營車行，他說：「成長過程跟車的關係很密切，所以得知要參與拉力賽車題材電影時，很興奮，也很感謝導演、監製給我這個特別演出的機會。」

在片中詮釋林家佑賽事夥伴的潘君侖，也透露自己從小就有賽車夢：「小時候我最常收集的就是每一款賽車玩具，每一台我都想像我是裡面的車手在賽道上穿梭。」這回演繹賽車手，可說是「美夢成真」，讓他直呼「拍攝過程我了解到拉力賽賽車的車手、維修員他們的耐力與毅力是如此堅決。劇組團隊的細心和拍攝現場的氛圍，讓我更進入角色。當我穿上賽車服的那一刻，我覺得我實現了小時候的夢想，真的很幸福。」

曾以《無主之子》入圍第55屆金鐘獎迷你劇集及電視電影男配角獎的孫綻，這回飾演主角「阿駿」的賽車領航員搭擋「阿非」，角色開朗樂觀，充滿正面能量，片中是陳澤耀的換帖好兄弟，時常鼓勵著對方，更是經營車隊的檢場的寶貝兒子。不過在某場賽事中，他因為意外身亡，也改變阿駿與他父親之後的人生。時隔5年再演電影，孫綻坦言很喜歡勵志類型電影，一開始就被劇本及製作團隊的熱血所打動：「很喜歡阿非樂天的個性、永不放棄的精神，以及片中和阿駿的兄弟情。」尤其該片在他的故鄉高雄取景拍攝，也讓他備感親切。

此外，馬來西亞華裔男星田士廣，則呈現出跟陳澤耀及孫綻的對照組，詮釋由劉育仁飾演「蘇易騰」的拉力賽領航員「阿威」。角色陰鬱且深藏不露，跟蘇易騰一樣個性暴躁而易怒，為達目的不擇手段，也是他繼電影《山中森林》後，再度於大銀幕耍狠使詐。對於有機會演出台灣影史首部拉力賽車電影，他坦言雖然拍戲過程辛苦，但也慶幸跟優秀的團隊一起完成很多困難，「人生有時就像一場拉力賽，需要清楚的頭腦、健康的體能、預測彎道的能力、同時更稀有的，是找到適合你的夥伴一起前進。這次飾演的角色就需要同時處理這些不同的問題，對比其男主角組的人生動機，就可以看見到底人生什麼是比較珍貴的，這是電影透過比賽可以讓我們體悟到的。」

《我和我的賽車老爸》將於9月8日在台上映。