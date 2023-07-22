印尼一名33歲健美網紅，當地時間15日在峇厘島沙努爾健身房重訓，卻被重達210公斤槓鈴壓住頸部，倒臥在地奄奄一息，被送醫急救仍不幸死亡。事後有關此起意外的影片也在網上曝光，引來不少粉絲哀悼。

根據《每日星報》報導，33歲的賈斯汀（Justin Vicky），透過健身教練協助進行深蹲硬舉，卻在執行動作期間，疑似重心不穩向後傾倒，導致重達210公斤槓鈴直接壓到頸椎，接著頭部被以「可怕的角度」往前推行。

當時，奄奄一息的賈斯汀後遭送醫急救，仍不幸過世。為他手術的醫師表示，賈斯汀在倒地當下，不僅頸椎被壓斷，就連心臟和肺部的神經也受到嚴重壓迫，雖然盡了最大努力搶救，還是沒能把他從鬼門關前拉回來。

此外，賈斯汀遭遇事故的影片，也在網上曝光，網友見狀紛紛湧入他的社群平台悼念「我永遠不會忘記他對我健身之旅的影響」、「這是一次慘痛的遺憾，但我們會讓他的精神永存」、「我不太了解他，但我透過與他交談，發現他是一個很棒的人，我也向他的家人表示哀悼」。

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