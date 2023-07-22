南韓蔚山繼某身心障礙福利機構，20日上午收到一個神祕物品，打開發現竟是來自台灣的「毒氣包裹」！後續此事在當地傳開，包括濟州島在內多地也傳出截獲類似東西，造成至少3人送醫。對此，南韓軍警21日為此下令，從首爾市中心明洞的中央郵局疏散1700人。台灣刑事局也做出回應，直指包裹是「貨轉郵」經中華郵政理貨，並非源自台灣。

回顧事發經過，南韓身心障礙福利機構包括主任在內的3名員工，昨日打開包裹後就呼吸急促和頭暈，所幸3人送醫後確認無大礙。對此，當地警方透露，包裹中的郵件含有一種無色無味的氣態物質，將把內容物送往國防科學研究所進行分析。此外，目前南韓郵政宣布，暫時禁止接收類似的海外郵件。

綜合韓媒報導，後續此事引起當地相關單位注意，包括濟州島在內多地也傳出類似情況。蔚山東部警察署署長透露，當他打開包裹當下，看到裡頭有個像塑料袋的東西，頓時覺得呼吸困難、頭暈，且稱「包裹不排除是來自台灣」，軍警今日也為此下令，疏散首爾市中心明洞的中央郵局裡頭的1700人

不過，台灣刑事局今日晚間回應，相關包裹是在中國大陸以「貨轉郵」的方式海運來台，再經中華郵政理貨後以空運出口至南韓，並非源自台灣，亦未入境本地。

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