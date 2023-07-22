大陸近日一段影片引發不少網友關注，一名16歲男孩因為正妹女友失蹤，求助家人協尋，經過姐姐憑藉弟弟給的線索，最後帶著警察闖入一間房間，才知道弟弟交往的清純正妹，實際上是一名「多P」傳播妹。

警方破門進入正妹女友房內，滿地都是用過的保險套。（圖／翻攝自黑料不打烊）

從影片畫面可見，男孩的姐姐帶著警察找到女孩，並進到女孩房間，沒想到房內滿是保險套，接著姊姊對女孩質問「你是不是賣淫的」，不過女孩一概否認。根據陸媒報導，男孩不久前才幫這位正妹女友過16歲生日，甚至買了項鍊送給她，不料過完生日後，女友突然表示要回重慶老家，接著就失聯1周。

正妹女友在KTV工作，但不是行政人員，而是從事性交易的傳播妹。（圖／翻攝自黑料不打烊）

男孩因為心急，求助家人幫忙協尋，並且提供了女友在KTV擔任行政工作的線索，姐姐在尋人過程中發現驚人真相，那就是這位正妹女友在KTV工作，但不是行政人員，而是從事性交易的傳播妹，姐姐在警察的陪同下破門而入，發現滿地都是保險套，才會讓她驚呼「女子是不是賣淫的」。

正妹女友在KTV工作，但不是行政人員，而是從事性交易的傳播妹。（圖／翻攝自黑料不打烊）

相關的畫面和消息隨後也在網路上瘋傳，雖然正妹女友否認賣淫，但是網傳她一個月有6到7萬人民幣，約新台幣26到30萬元的收入，對此，不少網友認為是這位癡情男孩被騙了，真的是人財兩失，網友都希望男孩能夠放手、重新振作。

更多 CTWANT 報導