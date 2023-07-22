大陸湖南省沅江市傳出一名媽媽，日前將13歲兒子鎖在家中讀書，不讓他出門。不料，等到媽媽出外上班，少年竟在家燒書引起失火，後為逃生從18樓的房間一躍而下，重摔在地死亡，讓人不勝唏噓。

根據陸媒《頂端新聞》報導，回顧事發當天，少年被鎖在家中，還遭媽媽命令看書學習、不准出門。不料，等到媽媽出外上班，少年疑似開始燒書，但因為擔心波及住家，就先撥打消防專線119，不料火勢真的一發不可收拾，他又打了110報警，後為逃生從18樓的房間窗戶鑽出一躍而下，重摔在地當場死亡。

對此，物業人員表示，意外發生沒過多久，才剛回來的自己就發現社區門口停滿警車和消防車，此時少年已被蓋上白布，「孩子爸爸在外地上班，媽媽哭不出聲了。」不過，事後社區所屬的瓊湖街道辦事處回應，事故確切經過仍在調查當中，相關疑問暫時不便透露，「假如小區有消防安全隱患的問題，會通過物業向業主說明。」

少年高樓墜落，不幸死亡。（圖／翻攝自微博／頂端新聞）

消息一出引發熱議，網友不勝唏噓，相繼表示「13歲正是叛逆的時候，大人不能正確引導合理對待，很有可能走向極端」、「很多家長，讓孩子刻苦讀書，然後自己去打麻將、玩手機，嚴於律人，寬以待己，不懂以身作則」、「有沒有可能他只是想燒暑假作業」、「孩子若是平庸之輩，那就承歡膝下！若是出類拔萃，那就展翅高飛！人世一生，健康善良最重要」、「我晚上一個人在家的話就是吃著雪糕看電視，明天再想被罵的事」。

更多 CTWANT 報導