美國佛羅里達州一名18歲女子，日前竟為與前男友復合，花3000美金（約新台幣9.3萬元）上網僱用殺手，想將親生骨肉除掉，所幸她找到的是一家以殺手僱用為名，實則抓捕不法分子的網站。最終，女子被站方人員報警逮捕，遭控一級教唆謀殺罪和三級非法使用通信設備罪，如今已獲保出獄。

綜合《CNN》、《CBS》、《NBC新聞》報導，18歲的賈斯明（Jazmin Paez），匿名在「rentahitman.com」網站，表明欲讓3歲兒子消失，還以3000美金（約新台幣9.3萬元）為酬勞，並提供兒子的照片與地址，要求殺手盡快完成任務，最好是把兒子帶得越遠越好，直接殺掉也無妨。

不過，賈斯明找到的僱用殺手網站只是幌子，實為抓捕不法分子而設立。因此，站方人員接獲她的委託後，就將資訊轉交給警方。網站所有者羅伯特（Robert Innes）指出，網站創立以來，每天都會接獲數百則類似的暗殺要求，但此次的委託實在太過真實，便決定報案。

邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）警方獲報當下，原本不太相信羅伯特的說詞及其提供的資料，直到開始著手調查才發現確有此事，後將賈斯明以一級教唆謀殺罪、三級非法使用通信設備罪逮捕。

賈斯明被捕後坦承，的確想用暗殺除掉3歲兒子，只因前男友曾表明不愛小孩，更以此當作分手理由，讓傷心的她以為，兒子若真消失，前男友就會再次回到自己身邊。事後，賈斯明父親表示，女兒從小因病前後動了12次手術，還因無法靈活控制面部表情，受盡同儕冷眼和欺負，深信司法會還她清白。

如今賈斯明被以1萬5000美金（約新台幣46.8萬元）獲保出獄，家人透露，她的兒子目前在親戚的照顧下，過得非常安全。警方指出，由於該案涉及多方領域，已被下令延後調查。

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