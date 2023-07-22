新北市永和區永福里長陳紫渝有「全國最美里長」之稱。（葉書宏攝／中時資料照）

民進黨新北市第9選區立委參選人莊銘淵，暗指號稱全台「最美里長」的永福里長陳紫渝用「花邊新聞」博取聲量，引發眾怒，民進黨女性立委更群起撻伐，黨中央則要求莊銘淵道歉。前民進黨立委沈富雄不禁表示，民進黨如果真的找不到人，那就應該施壓讓他退選，民進黨寧可缺席。

沈富雄21日在政論節目《少康戰情室》中表示，永和是民進黨艱困選區，所以民進黨一定很不容易才找到一個願意好好選的參選人，也就是說，是在很勉強的情況下挑出來的。

沈富雄認為，莊銘淵的表現，包括臉書、以及事後的反應、道歉，都非常不夠格。因此，民進黨如果在這選區真的找不到人，非他不可，那就應該施壓讓莊銘淵退選，民進黨寧可缺席。

國民黨台北市議員游淑慧表示，莊銘淵是當地里長，也是民進黨永和黨部主委。莊銘淵當時曾表示，如果提名李正皓參選立委，就要辭去黨部主委一職，莊銘淵甚至針對李正皓在性平上的爭議去攻擊，結果李正皓退選以後，民進黨真的提名莊銘淵參選立委。

游淑慧接著指出，莊銘淵參選立委，去蹭陳紫渝也沒關係，但莊銘淵說，這是華而不實的花邊新聞，意思就是，陳紫渝故意要被拍，要用這種方式來上新聞。游淑慧忍不住說，人家是非常正常的談戀愛，卻倒楣到被媒體跟拍，甚至還被說成好像陳紫渝故意被拍，靠這個來炒新聞。

游淑慧表示，最讓網友覺得噁心的是，莊銘淵還要約聊，人家戀愛干他什麼事，他卻說我們來分享一下經驗。所以莊銘淵不只是蹭，還充滿了男性沙文主義。