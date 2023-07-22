求職最重要的關卡在於面試和履歷表，不少人因為寫太多無關緊要的東西慘遭打槍，Google前人資主管諾蘭喬奇(Nolan Church)日前就分享自己徵才經歷，直言自己最討厭的就是看到文字寫滿整張，卻毫無內涵的履歷，只要看到這種類型，求職者前進下一關的機率基本為零。

根據《印度時報》報導，過去為Google人資主管，現任大型人力管理平台的執行長諾蘭喬奇指出，自己最不想在履歷表看到「文字磚塊」(Text Brick)，也就是滿滿攏長的文字，卻沒什麼實際內容。

喬奇認為，一份履歷應該要言簡意賅，求職者若無法簡潔描述自己過往職業生涯，那在職場上就無法掌握重點，工作效率自然不會太好。他表示，求職者應該記住所謂的「10秒規則」，履歷簡介精簡，讓人資可以在10秒內看完並記住重點。

喬奇表示，在現今科技發達時代，若求職者無法簡潔有力地寫出履歷，也可以求助ChatGPT等AI工具，來幫忙協助精簡文字，這也是一種應變方式。他強調，求職者必須在最初就能夠給人資深刻的印象。