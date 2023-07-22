威廉與卓君澤去年4月宣布結婚，今年初到馬爾地夫蜜月，迎來好孕，懷了男寶寶「百香果」。日前有讀者在台北101巧遇夫妻倆，在電梯間準備進電梯，威廉手上拿著文件，似乎是準備要去談事情，而懷孕的卓君澤穿著修身白洋裝，遮肚功力一流。

當天夫妻倆一前一後等電梯，在公開場合並沒有太親暱的舉動，威廉腋下夾著文件，雙手忙著用手機，看起來是在打字聯絡事情，電梯一到，威廉也很順勢地先走進去，挺著孕肚的卓君澤走在後頭。

小倆口積極做人迎來蜜月寶寶，卓君澤目前懷孕5個月，由於卓君澤很喜歡吃百香果，目前寶寶小名就叫為「百香果」，威廉日前幽默分享產檢結果：「終於看到他的小GG了！」看得出未來父子關係應該挺有趣的。

威廉與卓君澤很喜歡小孩，滿心期待寶寶到來。（圖／取自卓君澤臉書）

卓君澤曾分享備孕過程不易，一來是她「泌乳激素」過高，較不易受孕，二來是雙方工作太忙碌，威廉常出外景不在家，做人時間不好配合，結果年初度蜜月11天就中獎了，懷上蜜月寶寶。

但懷孕初期也有波折，一度被醫生懷疑子宮外孕，必須做精密檢查，面臨可能會失去寶寶，讓卓君澤崩潰狂哭，夫妻還去廟裡拜拜，祈求奇蹟發生，到了檢查當天，結果抽血指數正常，讓她驚呼奇蹟真的發生，而陪同產檢的威廉，聽到寶寶強而有力的心跳聲，當場喜極而泣，感動生命的神奇，也感謝老婆備孕懷孕的辛勞。

更多 CTWANT 報導