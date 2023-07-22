2名要求匿名的官員表示，這次軍援案未包括集束彈藥。

根據美國官員，這次烏克蘭軍援案包括史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）、掃雷設備、國家先進地對空飛彈系統（National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, NASAMS）彈藥、高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）彈藥、拖式（Tow）和標槍（Javelin）反戰車飛彈，以及愛國者（Patriot）和刺針（Stinger Missiles）防空系統彈藥等。

根據路透社，這項軍援案仍未定案，並有可能改變。

自俄羅斯2022年2月揮軍入侵烏克蘭以來，這將是美國對烏克蘭的第43次軍援案，總值已超過410億美元。