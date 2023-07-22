真人版電影《芭比Barbie》現正熱映中。芭比不僅僅是風靡半世紀以上的玩具，芭比娃娃的設計也與流行、時尚趨勢息息相關，經典的芭比粉色更成為夢幻代名詞，不僅如此，有著豪華設施的夢幻屋，也是許多人夢想中的房子。節目《芭比夢幻屋大挑戰》（Barbie® Dreamhouse Challenge），由知名模特兒艾希莉葛拉罕（Ashley Graham）主持，邀請8組居家樂活頻道翻修達人與一位著名的美食台大廚到陽光明媚的南加州，將一間普通豪宅改造成真實的芭比夢幻屋。

節目首先安排他們造訪芭比製造商「美泰兒（Mattel）」大本營，也為他們規劃一間「夢想工作室」提供各種參考素材，不僅如此，還為挑戰者們製作個人專屬芭比，每集將安排2組隊伍進行淘汰賽，在1週內翻修特定區域、展現不同年代風格，他們也必須在設計中加入饒富趣味的玩具元素，翻修達人大膽揮灑他們的創意，譬如在客廳打造一座寵物電梯、酷炫的迪斯可派對舞池、以太空世代風格為靈感，各種瘋狂又夢幻的設計讓人驚喜連連。最終獲勝隊伍將獲得一筆慈善資金，支持兒童救助活動。節目同時安排來自各地的芭比粉絲與挑戰者連線合作，最終將邀請一位幸運兒入住這座樂園，體驗芭比的夢幻生活。

可升降的收納檯成功狙擊評審的少女心。（TLC提供）

首集中，《嫁給房地產》（Married to Real Estate）地產界與設計界夫妻檔伊吉特與麥克默契十足，2人負責翻修玄關、客廳與餐廳，且需融入90年代風格，他們大膽將樓梯噴上螢光粉色與綠色，以明亮色塊搭配衝突的圖樣妝點壁爐，鮮豔時髦的傢俱與丹寧沙發巧妙融合，牆上還有霓虹燈飾點綴，整體空間繽紛充滿活力，令人眼睛為之一亮。兩人也充分發揮玩心，以電話亭的造型打造一座寵物電梯，甚至借來《芭比》電影裡瑪格羅比（Margot Robbie）穿過的戲服，當作展示。

挑戰者借來《芭比》電影中的戲服做展示。（TLC提供）

另一組則由美食台主廚安東妮亞與《裝修災難救救我》建築專家潔絲敏搭檔，負責廚房與家庭娛樂室，呈現60年代的復古風格，這也是別具意義的年代，因為1962年美泰兒以紙板製作並推出首個芭比夢幻屋，2人參考紙板夢幻屋特別打造出一模一樣的沙發，搭配折疊小邊桌與懷舊壁爐；為了呼應60年代人類登陸月球的創舉，牆上還掛有太空人芭比的畫像，充滿復古風格與小巧思的家庭娛樂室，讓評審們想起小時候玩的芭比夢幻屋。以復古粉色貫穿的廚房也暗藏趣味驚喜，中島設計了可升降的收納檯，擺放果汁機與烤吐司機，壁櫥往內推竟然有一間隱藏食品櫃，令評審大開眼界。

充滿60年代復古風格與小巧思的家庭娛樂室。（TLC提供）

其他6組包括《裝修爭霸戰》的泰潘寧頓與《風城改造專家》的艾利森維多利亞為肯尼創建一個迷幻的1970年代娛樂室；《農舍古宅我來修》的強納森奈特與克里斯蒂娜克斯廷所打造的1980年代浪漫套房競爭；《低預算造街區》的基斯和伊凡則以90年代玩具風格重新設計前庭和外觀；《100天造新家》的布萊恩和蜜卡所創造的Y2K風格後院仙境對決。最終集由《克莉絲汀娜好居家》的克莉絲汀娜和詹姆斯以未來感滿點的衣櫃和更衣室，挑戰《花小錢造豪宅》的麥可史密斯和安東尼的芭比時尚辦公室。最後，由一群芭比粉絲和網紅選出最夢幻的空間，並用獲勝設計團隊的名義捐贈以支持兒童救助活動。

挑戰者與芭比粉絲連線合作。（TLC提供）

芭比自1959年推出至今，陪伴大家走過60多年的歲月，芭比的外型、服裝、夢幻屋等周邊商品的設計，也象徵每個年代的精神與獨特性，製作單位特別邀請全球芭比粉絲與挑戰者連線合作，這些來自不同國家、不同年齡的芭比粉絲分享他們的收藏品、對於不同年代的芭比回憶，以及芭比在他們生命中代表的特殊意義，激發挑戰者的靈感。來自日本的阪本梓，動了兩次腦部手術後對人生改觀，大膽展現對芭比的熱愛，她的居家設計以及收藏品也讓挑戰者有更多發想空間。

首個黑美人娃娃的設計師親臨現場給予建議。（TLC提供）

製作單位也找來多位大咖助陣，像是美泰兒首個黑美人娃娃的設計師凱蒂布萊柏金斯（Kitty Black Perkins），親臨翻修現場分享她的創作靈感，也給予挑戰者建議。挑戰賽的評審也不是等閒之輩，最受矚目的就是知名室內設計師強納森艾德勒（Jonathan Adler），為了慶祝芭比娃娃50歲生日，他曾在加州馬里布打造一座芭比豪宅，裡面還有一個芭比娃娃博物館。《芭比夢幻屋大挑戰》每周一晚間10點在HGTV居家樂活頻道播出、每周五晚間8點在TLC旅遊生活頻道播出。