帛琉籍貨櫃船「天使（ANGEL）」20日因船體進水傾斜，船長宣布棄船，19名船員順利撤離。由於船上共載有1349只空貨櫃，目前約有600只貨櫃海漂，且沉船地點相當靠近高雄港區，漂浮在海面上的空貨櫃猶如水雷威脅船隻安全，昨天一整天僅撈起26只，目前隨著海流往南漂散，面對颱風杜蘇芮可能襲台颱，船隻可能大量進出港避風。不少網友笑稱，下周國軍漢光39號演習，這場景根本就像反登陸作戰的新阻絕戰術。

距高雄港一港口南堤外約2.8浬處的帛琉籍貨櫃船「天使」，船上載1349只20呎空貨櫃，20日因船體進水傾斜，船長宣布棄船，19名船員順利獲救，但天使輪於昨日凌晨慢慢沉沒，最後從海面消失，大量貨櫃漂於海面，造成一港口暫停進出港，二港口管制進出港。且船上還存有硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸，港務公司出動攔油索、吸油棉索等在周邊防堵，俟海象穩定再行水下抽油。

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月20日在高雄港外海因不明原因船體進水傾斜，21日凌晨慢慢沉沒，船上1349只貨櫃往南漂流（見圖），高雄港已派員打撈。（高雄港務分公司提供）

一個個貨櫃隨風浪漂浮，恐成「另類水雷」，依海事工程公司回報，漂流於海上貨櫃約500至600只，向高屏溪出海口、小琉球及屏東外海漂流，航港局與高雄港務分公司分別發布航船布告，屏東縣府也啟動緊急應變措施，海事工程公司集結各式工作船舶赴貨櫃漂流集中處，拖帶及打撈空櫃，截至昨日晚上10點，拖帶進港上岸有26只貨櫃，打撈持續趕工，預計仍要4至5日才可能清除完畢。