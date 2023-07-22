一名40多歲男子不菸不酒，日前確診新冠肺炎後就狂咳，連咳近2個月就醫吃藥都沒效，某天突然猛咳後「吐出一坨血塊」，趕緊拍照並將照片給診所醫師看，醫師心中一驚，要他立即到大醫院檢查。結果檢查發現，男子肺部有顆巨大腫瘤，已罹肺癌第4期。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在《醫師好辣》中表示，上述男子先前確診新冠肺炎時症狀嚴重，除了發燒、喉嚨痛以外，還有止不住的咳嗽，治療一周後，咳嗽仍持續，當時推測應為「長新冠」症狀。未料過了一個多月，男子緊急回診給醫師看該咳出的物體照片。陳亮宇一看是超大的血塊，心頭一驚，立刻請男子就診大醫院。

陳亮宇表示，男子經檢查後，果真在其肺部右側靠近支氣管處，發現一顆很大的腫瘤，確診為第4期肺癌。他並補充，該個案為特例，一般肺癌初期並非以咳嗽來表現、很難診斷，提醒民眾若久咳超過3週，務必就醫。

他提醒，單純感冒引發的咳嗽，應該一周會痊癒，若超過一周未癒，即應就醫。此外，民眾若咳嗽伴隨胸痛、胸悶，或出現咳血絲或血塊，即可能是肺部有異狀。若咳嗽超過3周以上未癒，應該到醫院照胸部X光，以排除更嚴重疾病的可能。

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