搜狐號《孕育乖寶寶》分享，朋友和妻子半夜恩愛的時候，意外被3歲兒子撞見，某天一群朋友約出來見面，走路的過程中，孩子突然詢問「爸爸，你為什麼昨晚趴在媽媽身上？」讓所有人面面相覷、尷尬不已。而朋友溫和的解釋成功說服兒子，引起網友討論，不少人大讚爸爸的情緒穩定很棒，但若能藉機傳遞孩子正確的性知識會更好。

搜狐號《孕育乖寶寶》分享，前陣子和朋友一起外出，朋友帶著3歲兒子一起出來，一群人散步到一半的時候，3歲的孩子突然大聲詢問「爸爸，你為什麼昨晚趴在媽媽身上？」讓現場的成年人瞬間陷入尷尬的沉默中。

而那位朋友想了一下以後跟孩子道歉說「抱歉把你吵醒了，昨天晚上爸爸和媽媽在說悄悄話，沒想到被你發現了，這是大人之間表達感情的方法。」由於說話的語氣溫和卻很堅定，孩子可能覺得自己得到答案了，也就沒有繼續大叫追問細節。

這位爸爸的處理方式讓全場笑翻，不少人說有情緒穩定的父母是好事，很多人被孩子當眾說出房事，都會惱羞成怒，大喊著要孩子閉嘴；但有不少網友建議，更好的做法是可以趁機傳遞孩子正確的性觀念與知識。

而《孕育乖寶寶》也說，在過去性無知可能是一件好事，但在現在性無知可能使孩子受傷害，把握時機教導孩子正確的性知識，才能更好地保護孩子。