房價不斷飆漲，一名網友希望在交通方便的地段買房，詢問網友預算1000萬到1200萬，應該買在新北淡海新市鎮還是桃園青埔，「未來性哪個好？」結果網友一面倒選青埔，還有過來人表示「我老家淡水搬到青埔，給你參考。」

一名網友在批踢踢房屋板發文表示，目前在看房，預算約1000萬至1200萬，希望找交通方便，步行15分鐘內可到捷運、高鐵或火車站，含車位，且室內15坪以上的房子；他看中淡海新市鎮及桃園青埔，卻不知該如何選擇。

許多網友一面倒選青埔，「退休淡水、生活青埔」、「肯定是青埔」、「寧願搭高鐵，不搭捷運」、「住淡水如果是要進台北市工作會崩潰，而且位置偏遠，青埔好歹是南下北上方便，是西部大動脈的一個節點」、「淡水每天塞車你要確定欸」、「我淡水人不推淡水。」

也有少數網友選淡水「淡水機能非常好，不是青埔能比的，又有無敵北捷」、「不考慮未來性的話，淡水房子應該是可以比較大間。」

而原PO看完青埔的建案後，發現附近「鳥不生蛋」，雖然室內有15坪，但對於生活機能及採光不太滿意；至於有捷運的淡水，原PO坦言「那邊已經買一間了，真的住起來很舒適。」