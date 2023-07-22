聖地牙哥動漫展本週末舉行，台灣團隊現場擺攤，漫畫家常勝、凱子包舉行簽名見面會，動漫協會代表帶著作品簡介，向美國業者尋求合作。

聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con）每年吸引數十萬漫畫迷前往朝聖，上千個攤位除了漫畫出版業者，更有電玩、影視公司、公仔模型等各類周邊業者擺攤。

會場隨處可見裝扮成動漫角色的熱血粉絲，用角色扮演的方式分享對作品的熱愛。

全美規模最大的聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con）登場，湧入動漫迷朝聖，許多人角色扮演，裝扮成喜愛的動漫電影人物。（圖／中央社）

全美規模最大的聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con）20日至23日舉行，現場隨處可見動漫迷角色扮演，裝扮成喜愛的動漫電影人物。（圖／中央社）

洛杉磯台灣書院連幾年擺攤，宣傳台灣漫畫。主任簡德源表示，從洛杉磯到聖地牙哥這一道廊帶，擁有豐沛的動畫產業能量，台灣書院希望藉著參與動漫展，協助台灣藝術家與業者，與美國業界連結，開創商機。

動畫公司負責人陳心怡代表台灣的「中華動漫出版同業協進會」，拿著英語和西班牙文的2本簡介，列出近30部台灣漫畫作品的風格與特色，到各個攤位尋求合作。

陳心怡分享心得，她觀察到美國漫畫界很有活力，特別是台灣業界目前正努力「一源多用」方向，開發出的商機不只在漫畫本身，更包括漫畫衍生出的動畫、影集、電影、電玩，也有電玩變成漫畫。

陳心怡說，她這次代表台灣的動漫協會，不只是把台灣作品推銷給漫畫出版社，同時向美國的影視公司、動畫公司、遊戲公司探路。

台灣書院的攤位上，擺放著台灣原創動畫人物「米滷蛋」周邊商品、霹靂布袋戲偶素還真，以及漫畫家常勝作品「奧德曼」（OLDMAN）英文版。常勝、凱子包這2位台灣漫畫家在攤位上與美國讀者見面。

「奧德曼」有中法日韓等多語版本，常勝說，很高興帶著剛出爐的英文版，在美國最大的動漫展與讀者見面。

女性漫畫家凱子包表示，很珍惜第一次出國參加動漫展的機會，見到各式各樣的漫畫出版社，真的大開眼界。她也發現美國市場對日式畫風的接受度很高，粉絲有豐沛的創作能量，二創作品讓她很感興趣。