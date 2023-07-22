前高雄市長韓國瑜表態將出席723國民黨全代會，聲明中提及將支持國民黨提名的候選人，卻未提及「侯友宜」三字，引發外界聯想。對此，國民黨前立委林郁方分析韓國瑜態度曖昧的2原因，並認為723侯友宜將被正式提名，這時候韓再表態合情合理。

林郁方昨（21）日在政論節目《少康戰情室》中分析道，韓國瑜是非常聰明的人，但這次態度有點曖昧主要有2個原因。首先是韓粉問題，林郁方認為，韓粉需要一些時間去慢慢消去對於侯友宜的不滿。另一則為其他候選人多少跟韓有點關係，林郁方表示，民眾黨總統參選人柯文哲當台北市長時，韓國瑜在農產公司當總經理，兩人關係有點像長官跟部屬，且2人相處的也還行，此外，韓國瑜跟郭台銘也有間接關係。

就上述2點分析，林郁方認為，韓國瑜這時候也不用直接急著表態去得罪別人，但林強調，723是侯友宜被正式提名的重要日子，若這時候韓國瑜表態身為國民黨的人，國民黨提名了侯友宜，他沒有別的選擇，「講這個話是合情合理的」。

侯友宜、韓國瑜的互動始終備受關注，林郁方也透露，這陣子很多人想幫2人關係拉近一點，周一時有10幾個很重要的台商會領袖階層的人到雲林與韓國瑜見面，與會的人當中，有人向林郁方表示，當天與韓國瑜談的不錯，且23日是關鍵點。林郁方提到，去的人顯然是幫侯友宜說話，希望促成2人關係。

林郁方重申，對於韓國瑜而言，既然他答應要參加全代會，當天絕對會表態，也絕對是支持國民黨提名的人選。