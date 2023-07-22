一名20歲嫩妻小美2022年在酒店陪酒時，遭其中一名陳姓男客拉尾隨進廁所內，四度變換體位無套性侵還內射。小美完事後奪門而出向幹部求救，並向警方報案提告。台北地院一審依強制性交罪判陳男3年8月徒刑。

根據判決書，當晚她在包廂內坐檯陪酒，但是上廁所時陳男尾隨進去後反鎖上鎖，馬上就把我抱到洗手檯上，把手伸進内衣内摸我兩邊胸部，還親我嘴唇及雙乳，同時另一隻手伸進下體指侵約1、2分鐘。

小美當場抵抗未果，陳男立刻沒戴保險套就直接應上，還摀住她嘴巴，後來陳男又將她抱下來放在地上，小美一度試圖逃離又被抓回，並從後方性侵，將著又抱到馬桶上繼續做，並射精在她體內。小美立刻奪門而出打電話向酒店幹部求救事後再去醫院驗傷報警。

但是陳男辯稱，當時是徵得小美同意，她先在包廂內超過男女界線，解開褲子的鈕釦，自己還跟小美說，「如果妳再這樣，我就不好意思了」，後來被對方拉近廁所，過程中如果有摀住她嘴巴應該會有刮傷痕跡，她提告的目的是要錢，女方原本透過經紀人說要新臺幣6萬6000元就不提告，當時本來答應，但經紀人後來又說要2、30萬元。

法官審理後認為，小美如果有意性交易，應該會事先約定價格，且監視器畫面也拍到，小美事後蹲在包廂外由幹部攙扶離開。一審依強制性交罪，判陳男3年8月徒刑，可上訴。

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