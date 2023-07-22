國民黨將在明（23）日舉辦全代會，高雄市前市長韓國瑜也會出席。對此，前立委沈富雄指出，現在外界恐會把焦點改放在韓國瑜身上，盼韓能拿出過去的1「註冊商標」動作，力挺即將代表國民黨挑戰2024總統大位的新北市長侯友宜。

沈富雄在今（22）日釋出的網路節目《全民平評理》預告中提到，關鍵是國民黨全代會這天，韓國瑜已經要來了，大家現在是眼睛睜大看韓國瑜怎麼表現，因為韓過去如果是真心挺一個人，就會把雙手舉起的註冊商標拿出來。媒體人黃揚明在旁也配合這個動作，高喊「為中華民國粉身碎骨」。

除此之外，對於韓國瑜表示要跟藍營立委和總統候選人坐在一起，沈富雄稱，「自己從來沒有看到一個政治場合，是坐在一起相挺的，你一定是站起來的，但光是這樣還不夠，還要擺出註冊商標。」

沈富雄強調，「韓國瑜要記得以前任何場合真心挺一個人，你的表演是那個樣子，少了那幾分，人家都會講話，你好好演，不管你心裡喜歡不喜歡，應該好好演。」

不過對於沈富雄的說法，網友意見兩極，有人表示，「把輸贏責任推給韓市長喔？真是夠了！」、「沈大老忘記韓國瑜現在沒有職位，何必逼他」、「韓的粉身碎骨是為國家為庶民」。不過也有民眾有不同意見，稱「做他最真實的自己，比較好」、「說大家團結就好」。