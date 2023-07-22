前AV導演圤智雨，近來除了爆料正妹藉高爾夫賣淫，還揭露show girl的包養文化，沒想到昨(21日)以「網美出國錢哪來」為題發文，指出這些人出國行程並不單純，並點出4大跡象，只要符合便有極大可能是去「陪金主睡」，再次掀起網友熱議。

圤智雨看有報導指出，網美的收入大多來自超高的業配費用，對此，他強調僅止於「質感網美」，至於會一直出國的網美，私生活都不單純，「那種看起來沒腦奶又大的，剛好一起出國去同一個地區，大部分來講，他們的行程只有一個是公開的合理理由，其他就是陪金主睡」，畢竟台灣有哪家業配費用，能夠高到足以支付網美去住杜拜的豪華飯店，甚至是來回機票費用。

圤智雨指出要判斷網美出國是否「不單純」，可以從四點觀察，分別是「網美出國敢不敢開直播、是否大部分都在飯店拍攝、是否都是一個人、有沒有辦法像平常人一樣，去普通的鬧區逛街，甚至是跟朋友」，話鋒一轉，他指出就某方面而言，這些網美也沒有錯，畢竟只要不被抓，即使是在賣，還是靠「自己的身體」在賺錢。