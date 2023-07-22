前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年加盟T1桃園永豐雲豹，成為鎂光燈焦點，想不到近日被美國媒體爆料官司纏身，在於他涉嫌強迫IG認識的男網友「三人行」，還毆打、非法監禁對方。

根據美媒《Radar Online》報導，名為哈珀的男網友稱，2021年5月29日透過IG認識魔獸，對話充滿性意味，甚至傳了露骨的照片、影片。7月19日魔獸邀請哈珀到他位於喬治亞州的豪宅，哈珀前往的過程中，收到魔獸的訊息，問想不想跟男人或女子「三人行」，哈珀拒絕後，還是依約抵達魔獸的家，兩人進到房間後，哈珀脫掉衣服並自願接吻，聊了約40分鐘，魔獸開始聊性話題。

哈珀稱，當時魔獸像是在聯絡某人，果然幾分鐘後，一名打扮成女人的男子凱蒂(Kitty) 出現了，魔獸希望能跟哈珀、凱蒂3P，積極說服哈珀不要離開，接著凱蒂播放一部成人影片，開始幫魔獸口交，而魔獸開始磨蹭哈珀的大腿以及「透過內褲刺激他的陰莖」。

哈珀邊搖頭邊拒絕，但沒被魔獸理睬，繼續侵犯他的身體，哈珀再度要求停下來，結果惹毛魔獸。哈珀回憶，當時他很怕若拒絕魔獸，會被魔獸、凱蒂聯合傷害。

訴訟書指出，魔獸強行脫掉哈珀的衣服、撲倒對方，未經同意開始口交，還要求哈珀站在床邊看著凱蒂和魔獸交歡，過程中，魔獸抓住哈珀的頭，要求他口交，哈珀驚嚇地說，他感到極大的侵犯和羞辱，訴訟書還指出，哈珀指控魔獸對他攻擊、毆打、故意造成精神痛苦和非法監禁，因此魔獸遭到起訴。

美國媒體試圖詢問魔獸的說法，截稿前尚未得到回應。此事公開後，掀起熱烈的討論，魔獸的「性取向」再度引發關注，因為早在2019年，魔獸跟一名叫埃利傑（Masin Elijie）的同性戀男子疑似有感情糾紛，魔獸當時在節目中聲稱自己不是同性戀，與不同女性育有 5 個孩子。

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