全明星重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）目前因傷高掛免戰牌，由於傷勢狀況未明，洋基沒有為他安排復出時間表，不過根據《NJ.com》記者古德曼（Max Goodman）指出，過去幾天已經開始進行棒球活動的賈吉，有望於7月底前回到洋基陣容。

從上周客場對戰洛磯開始，賈吉賽前跟隨球隊進行打擊練習、跑壘及防守，對於回歸釋出了正面訊息，但賈吉坦承自己的右腳依然感到不適，快速奔跑多少會加劇疼痛，也會影響擊球，需要針對擊球姿勢進行些微調整。洋基總教練布恩（Aaron Boone）閉口不談賈吉回歸日程，僅表示他還沒有做好準備。

賈吉自從受傷後，還沒有進行實戰投打練習，古德曼表示，洋基將在24日安排即將傷癒復出的羅艾西加（Jonathan Loaisiga），擔任賈吉第一次實戰投打練習的對手，22日賈吉賽前表示，他的腳趾不會在本季完全恢復，「我希望不會再感到疼痛，但已接近可控制的範圍。」

洋基6月初失去賈吉後，只拿下15勝22負，排在美聯東區倒數第一，落後分區龍頭金鶯9場半，外卡部分則名列第5，各項打擊數據也位居全大聯盟後段班，本該擔起打線的史坦頓（Giancarlo Stanton）、雷佐（Anthony Rizzo），至今表現依然低迷。