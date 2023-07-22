一名女網友分享，最近剛從某國立大學畢業，接連面試了5間公司都沒有下文，某天爸爸問起面試的結果，她戰戰兢兢的回說「可能還有很多人要面試審核吧！」意外引爆爸爸的怒火，對方狂罵「真不知道生妳幹嘛」並想將她趕出家門，讓她超難過，當晚在房間收好行李想北上找工作，等賺到錢以後再寄回家，引起網友討論。

一名女網友日前在網路論壇《Zuvio》上分享，她在單親家庭長大，爸爸獨自把她拉拔到大，當初為了省學費，努力考進某一間國立大學唸書，但開學沒有多久，她就發現這不是她喜歡的科系，也無法從中學到很多新東西，好不容易熬到畢業了，投了好多履歷，去面試了5間公司，卻遲遲沒有收到錄取通知。

女網友表示，爸爸因為心理疾病，而無法出去工作，但家裡急需用錢，因此遲遲等不到面試的結果，讓她非常焦慮。某天吃飯的時候，爸爸忍不住問起工作的事情，她只能硬著頭皮說「可能還有很多人要面試審核吧！」結果卻因此激怒了爸爸。

女網友指出，爸爸在餐桌上破口大罵「真不知道生妳幹嘛，畢業也一段時間了，整天還在家耍廢，早知道當初就把妳丟給妳媽養，想到這個我就好想死，拜託妳找不到的話就滾出門吧！」即便知道爸爸生病了才會口不擇言，但她還是既心痛又難過。

女網友也說，聽完爸爸的話以後，她的心情很複雜，畢業以後各種壓力接踵而來，把她壓得喘不過氣，而她也已經收拾好自己的行李，準備要離開這個住了22年的家北上找工作，等賺到錢以後再寄回家。

貼文引起網友熱烈討論，不少人建議原PO，如果有急需用錢的需求，不如先找服務業的工作擋一下，入職門檻較低，而且很缺人手，相信會比較容易找到；另也有許多人勸說，北上工作聽起來有些意氣用事，房租、生活費都要先想好。「別胡亂北上，在自已縣市先找」、「你突然北上有地方住嗎？先安頓好再說吧！」